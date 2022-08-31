Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı

31.08.2022 09:50
Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı deniz polisini alarma geçirdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir kişinin boğulduğu ihbarı deniz polisini alarma geçirdi. Yapılan aramada bir ize rastlanmazken sahilde bulunan bazı vatandaşlar, o anları kitap okuyarak ve yüzerek izledi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde denize girip güneşlenen vatandaşlar, dubaların ilerisindeki bir kişinin yardım istediğini gördü. Bir süre sonra şahsın kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Bölgeye sürat teknesi ve bot ile gelen ekipler, uzun süre incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen iki dalgıç, su altında arama yaptı.

Polis ekipleri sık sık uyardı

İhbar üzerine polis ekipleri alarma geçerken, bazı vatandaşların o anları kitap okuyarak ve denizde yüzerek izlemesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan polis ekipleri, yasak olmasına rağmen dubaları geçen vatandaşları da sık sık uyardı.

"Suya batıp çıktı, elini yukarı kaldırıyordu"

Yaşananları anlatan Merve Kır, "Biz burada yüzüyorduk. İleriye doğru baktık, bir tane bayan seslendi. Birisinin boğulduğunu söyledi. Biz de oraya baktık. Bir tane adamın kafası suya batıp çıktı, elini yukarı kaldırıyordu. Emin olmak için yukarıya çıktık. Adam elini son kez kaldırıp suya battı. Bir daha göremedik. Daha sonra polise haber verdik" dedi.

Aramalardan sonuç alınamayınca çalışmalara son verildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaş'ta orman yangını Kaş'ta orman yangını Video: Antalya Daha Fazla Turist Çekmek İstiyor Video: Antalya Daha Fazla Turist Çekmek İstiyor Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı Kaş'ta ormanlık alanda yangın çıktı
Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Antalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:47 A Milli Erkek Voleybol Takımı bir ilki başardı! Dünya Şampiyonası'nda gruptan çıktık
16:45 Bursa'da sağanak yağış hayatı felç etti! Mudanya'da karayla deniz birleşti, otomobiller sürüklendi
16:24 Yaş farkları olay olmuştu! Leonardo DiCaprio ile 25 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ayrıldı
16:18 Trabzonspor'u karıştıran skandal! YouTube personelleri kovuldu
16:11 Ünlü şarkıcı İrem Derici konserde giydiği kırmızı elbisesiyle hayranlarını mest etti
16:06 Hayvanseverler dikkat! Alkollü sürücü ehliyetini isteyen polise yasaklı ırk olan Dogo Argentino köpeğini saldırttı
16:06 1 kişi ölürken 141 kişi hastanelik olmuştu! Bolu'nun Yuva köyünde 50 gün sonra yeni vakalar ortaya çıktı
16:05 Esrarengiz milyarder Bill Gates, sivrisineklerin 11 kişiyi öldürdüğü gün profiline sinek resmi koydu
15:57 Tolga Ciğerci, Süper Lig'de kaldı! Ankaragücü'ne 2 yıllık imza attı
15:55 Tekirdağ'a yağan sağanak altyapıyı felç etti! Evleri su basarken, vatandaşlar zor anlar yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2022 17:07:58. #1.13#
SON DAKİKA: Boğulma ihbarı üzerine sahile gelen polisler bile keyiflerini bozamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement