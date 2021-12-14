Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü - Son Dakika

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde karpostallık görüntü

Bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise izleyenleri mest etti

ANTALYA - Antalya'da kendisine hayran bırakan ve her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'de drone ile çekilen gün batımı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise izleyenleri mest etti.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, drone ile farklı açılardan görüntülendi. Görüntülerde geçtiğimiz günlerde yağmur sularının akması ile kahverengiye dönen denizin kendi rengini tekrar aldığı gözlendi. Güneşin batmasıyla birlikte bulutların arasından görünen ışık hüzmesi ise adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Kuş bakışı görüntülenen sahilde, gün batımı ile birlikte denize girenler ve yürüyüşe çıkaranlar da kameraya yansıdı. Drone ile hızlandırılarak çekilen görüntüler izleyenleri mest etti.