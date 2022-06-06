Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı

06.06.2022 18:15

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı Siyah yapışkan maddenin kaynağı araştırılıyor Denize girenlerin el ve ayaklarına zifti andıran madde yapıştı Siyah maddenin 2-3 gündür Konyaal'tının yanı sıra Lara ve Kundu sahillerinde görüldü Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü...

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı

Siyah yapışkan maddenin kaynağı araştırılıyor

Denize girenlerin el ve ayaklarına zifti andıran madde yapıştı

Siyah maddenin 2-3 gündür Konyaal'tının yanı sıra Lara ve Kundu sahillerinde görüldü

ANTALYA - Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerin üzerine zifti anımsatan siyah madde yapıştı. Aynı maddenin Belek ve Lara sahillerinde de görüldüğü belirtildi.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde öğleden sonra zifti anımsatan siyah madde şaşkınlığı yaşandı. Denize giren ve kıyıda yürüyenlerin ayaklarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine siyah madde yapıştı. Her gelenin aynı manzarayla karşılaşması nedeniyle, hafta sonu olmasına rağmen sahil kısa sürede boşaldı. Ayakları ve elleri siyah maddeyle kaplanan vatandaşlar ıslak mendil, dezenfektan ve sabun ile o maddeyi temizlemeye çalıştı. Kumsala serilen havlu ve oturanların kıyafetleri de siyah madde oldu. Gözle görülmeyen, suda ve kıyıda bulaşan maddenin 2-3 gündür Antalya kıyılarında görüldüğü öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Sahillerdeki görüntüyle ilgili Çevre ve Şehircilik, İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi. Maddenin uluslararası sulardan gelebileceğini ya da bir gemiden gelmiş olabileceği değerlendirilirken, kaynağının henüz belirlenemediği, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle koordineli çalıştıkları bildirildi. İlk bakışta zifte benzeyen maddeden örnek alınarak analiz için laboratuvara gönderildiği öğrenildi.

"Antalya için bir şansızlık oldu"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tam turizm sezonu başlarken Antalya için bir şansızlık oldu. Bizim ülkemizden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen açıkta bir yerde geminin sintine suyu da olabilir. Kış döneminde bilindiği üzere Suriye bölgesinde bir sızıntı oldu. Onun uzantıları da olabilir. İnsanlar denize giriyor ama nadir de olsa bulaşmalar var, hoş bir şey değil" dedi.

"Mazot olduğunu söylediler"

Öte yandan bazı vatandaşlar yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Bir görüntüde elleri ve ayakları simsiyah olan çocuğun, babasının telkinlerine rağmen ağladığı görüldü. Rus uyruklu Lilya Başarova, "Denize geldik ama suda mazot olduğu söylendi. Denize girmedik ama ellerimiz siyah oldu. Şu an denize giremiyoruz" dedi.

"Kızım simsiyah oldu"

Ailesiyle sahile gelen Levent Şimşek, "İlk başta gelenler ayaklarına bir şeyin bulaştığını söylediler. Güneş yağıyla çıkardılar. Normal suda görünmüyor ama kıyıda ayaklarımıza, ellerimize bulaştı. Kızım simsiyah oldu. Dezenfektan ve sabunlu suyla temizleyebildik. Bu maddenin ardından kimse denize girmiyor" diye konuştu.

"Kıyıda ayaklarımıza bulaştı"

Elleri simsiyah olan İsmail Kara, "Ellerim gres yağı gibi bir şey oldu. Zift mi ne bilemiyorum. İkisinden biri, suyun içinde oldu. Kıyıda ayaklarımıza bulaştı. Bir şekilde çıkarmaya çalışacağız, durumumuz kötü" ifadelerine yer verdi.

Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı

YORUMLAR
500
'Art On Antalya' sanatseverlere kapısını açtı 'Art On Antalya' sanatseverlere kapısını açtı Dünyaca ünlü sahilde hafta sonu doldu taştı, yamaç paraşütçüleri yasak dinlemedi Dünyaca ünlü sahilde hafta sonu doldu taştı, yamaç paraşütçüleri yasak dinlemedi
Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, İnceleme, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:19 Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iktidar faiz artırmayacak, düşürmeye devam edecek
18:13 Cinsel ilişki görüntülerinin servis edilmesi sonrası meslek hayatını bitiren Ali Kırca yıllar sonra ortaya çıktı
18:06 Otobüste kadının fotoğraflarını çeken adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Telefonum bozuk, bazen kendi kendine fotoğraf çekiyor
17:57 Rögar kapağını açan işçiler, çıkan yüzlerce böcek nedeniyle zor anlar yaşadı
17:49 Merih Demiral'a dünyanın en zengin kulübü talip oldu
17:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan merakla beklenen Kabine toplantısı sonrası 3600 ek gösterge açıklaması
17:16 Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 11 1 terörist etkisiz hale getirildi
17:08 Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Bruno Alves, aktif kariyerini noktaladı
16:37 Kadro dışı kalma hali devam eden Mesut Özil, resti çekti! Sözleşmesindeki kritik maddeyi devreye sokuyor
16:30 Aydemir Akbaş Galatasaray-Barcelona maçında İspanyol spikere saldırdığını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 18:36:53. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde kirlilik alarmı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement