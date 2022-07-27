Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

27.07.2022 12:15
Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayındır Mahallesi'nde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, şüpheliler H.Ç, A.Y. ve M.A.A'yı suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin kazıda kullandıkları dedektör ile kazma ve kürek gibi malzemelere el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Antalya, Elmalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Son Dakika
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