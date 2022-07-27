Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

27.07.2022 11:17
Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 3 şahsı suçüstü yakaladı.

Antalya Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Bayındır Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığının bilgisi alındı. Alınan bilgi üzerine bölgede yapılan kontrolde, H.Ç., M.A.A. ve A.Y. isimli şahıslar suçüstü kazı yaparken yakalandı. Şüpheli şahıslar ile birlikte olay yerinde; 2 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet gelberi, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet testere, 1 adet mala, 1 adet levye, 1 adet dedektör ve çantası, 1 adet kova, 1 adet siyah sırt çantası, 1 adet murç demir ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü - Son Dakika
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