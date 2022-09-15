Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

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