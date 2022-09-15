Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika
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Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

15.09.2022 17:39
Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.

Karyağdı Mahallesi İsmail ve Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yeri önünde esnafla sohbet eden Aydın'a, plakası belirlenemeyen motosiklette başında kask bulunan kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından silahla ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun değişik yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı - Son Dakika

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