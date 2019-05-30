Antalya'nın en güzel bahçe ve balkonları seçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışmasında dereceye giren isimler belli oldu. Bu yıl toplam 7 kategoride düzenlenen yarışmada dereceye girenlere 49 bin TL para ödülü dağıtılacak.



Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, çevre bilincini ve sevgisini arttırmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, halkın çevre düzenlemesi ve kent peyzajına ilgisini teşvik ekmek amacıyla düzenlediği 4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'nın kazananları belli oldu. Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan yarışmaya bu yıl en



güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi olmak üzere toplam 7 kategoride düzenlendi. Yarışmanın seçici kurulu ise Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş'den oluştu.



Ödül töreni bu ay içerisinde



6-17 Mayıs tarihleri arasında yarışmaya katılan bahçe ve balkonları yerinde gezen seçici kurul üyeleri çiçek çeşitliliği, kullanılan saksı ve süs eşyaları, çevre düzeni, mizanpaj gibi kriterlere göre puanlama yaparak sonuçları belirledi.4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışmasında her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise bin TL para ödülü verilecek. Toplam 49 bin TL ödül dağıtılacak. Ödül töreni Haziran ayı içerisinde gerçekleşecek. 4. En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması kapsamında, Apartman Bahçesi kategorisinde Yasemin Soyseçkin Atila, Balkon kategorisinde Funda Oksev, Hobi Bahçesi kategorisinde Süleyman Yanar, İşyeri Bahçesi kategorisinde Şenol Çimen, Konut Bahçesi kategorisinde Özgü Akbulut, Site Bahçesi kategorisinde Şehriban Ekici ve Teras kategorisinde Ebru Canoğlu birinci olarak belirlendi. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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