Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınındaki ormanlık alanda aracıyla gezen vatandaş, kumların üzerinde hareketsiz yüzüstü yatar vaziyette bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ETRAFA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

KESİCİ ALET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle izleri olduğunu belirlendi. Cesedin ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 haftalık olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.