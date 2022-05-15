Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu

15.05.2022 19:25

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine ormanlık alanda 30-35 yaşlarında erkek cansız bedeni bulundu. Ekipler cansız bedenin etrafında bulunan çok sayıda fotoğrafı delil olarak toplandı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Lara Caddesi yakınındaki ormanlık alanda aracıyla gezen vatandaş, kumların üzerinde hareketsiz yüzüstü yatar vaziyette bir kişiyi gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

ETRAFA SAÇILMIŞ ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF BULUNDU

Ormanlık alana gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarındaki erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri cesedin etrafında yaptığı incelemede, etrafa saçılmış çok sayıda fotoğraf buldu.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu

KESİCİ ALET İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, fotoğrafları delil olarak toplarken, cesedin vücudunun çeşitli bölgelerinde ise kesici aletle izleri olduğunu belirlendi. Cesedin ilk belirlemelere göre yaklaşık 1 haftalık olduğu belirtildi. Olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset, ölüm nedeni ve kimliği belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etrafına çok sayıda fotoğraf saçılmış erkek cansız bedeni bulundu
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Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu Antalya'da ormanlık alanda erkek cesedi bulundu ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI ANTALYA'DA ORMANDA BULUNAN ERKEK CESEDİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Güzeloba Mahallesi, 112 Acil Çağrı, Muratpaşa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da etrafı fotoğraflarla kaplı erkek cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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