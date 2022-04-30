Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika
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Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor

30.04.2022 11:48
Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor

Antalya'da, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Falezler bölgesindeki plajlar, yarın misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Antalya'da, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan ve üzerine yeni plajlar kurulan Falezler bölgesindeki plajlar, yarın misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Asırlardır dalgaların çarpması sonucu oluşan ve "yalı yar" olarak da adlandırılan Falezler bölgesindeki Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajları arife günü hizmete açılacak.

Asansörle veya merdivenlerle plaja ulaşacak ziyaretçiler, metrelerce yükseklikten atlayarak kendilerini Akdeniz'in serin sularına bırakma imkanı bulacak.

Karadan girenlerin yanı sıra teknelerle bölgeye giden tatilciler, mağaralara da dalış yaparak su altı ve üstündeki canlı yaşamı görebilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu, belediyenin yiyecek, içecek ve şezlong, şemsiye hizmetinin de bulunduğu plajlarda şezlong ve şemsiye ücreti 20 lira olarak belirlendi.

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Muratpaşa'da Falez Plajları Açılıyor Muratpaşa'da Falez Plajları Açılıyor Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde Antalya Valisi Ersin Yazıcı emniyet kemeri denetiminde

Muratpaşa, Antalya, Arife, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın falez plajları ziyaretçilerine hizmet vermeye başlıyor - Son Dakika


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