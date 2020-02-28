Antalya'nın fethi etkinlikleri şenliksiz devam edecek - Son Dakika
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Antalya'nın fethi etkinlikleri şenliksiz devam edecek

6 saat önce

Antalya Valiliği tarafından Suriye'de şehit düşen Mehmetçikler için dua programı düzenleneceği duyuruldu.

Antalya'nın fethi etkinlikleri şenliksiz devam edecek, System.String[]

Antalya Valiliği tarafından Suriye'de şehit düşen Mehmetçikler için dua programı düzenleneceği duyuruldu. Diğer yandan Antalya'nın fethi programlarının şenliksiz devam edeceği belirtildi.


Suriye'nin İdlib Bölgesi'nde Silahlı Kuvvetlerine yönelik düzenlenen saldırıda 33 Mehmetçik şehit düştü. Antalya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Antalya'nın Fethi'nin 813. Yıl Dönümü dolayısıyla, 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Fetih Kutlamalarımız, Türk Silahlı Kuvvetlerimize yapılan hain saldırıda şehitlerimiz olması sebebiyle, güncellenmiştir. Bu çerçevede, 1 Mart Pazar günü Konyaaltı Sahilinde gerçekleştireceğimizi ilan ettiğimiz; Fetih Yürüyüşü, Mehter Konseri, Kılıç Kalkan, Halk oyunları, FlyBoard, Türk Yıldızları programları; 5 Mart'ta planlanan Anadolu Ateşi Gösterisi gerçekleştirilmeyecek olup, bunun dışında planlanan ve kamuoyuna duyurulan diğer etkinlikler belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir" denildi.


Valilik tarafından tüm şehitler için dua Konyaaltı Sahil Yaşam Parkında, 1 Mart 2020 Pazar günü Saat 14: 00'te dua programı düzenleneceği duyuruldu. - ANTALYA

Antalya Valiliği, Antalya, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:05 Kaynak: İHA
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