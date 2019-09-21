Son Dakika Haberleri: Antalya'nın fethi kutlamaları hazırlığı
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Antalya'nın fethi kutlamaları hazırlığı

16 dakika önce

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümün kutlamaları için hazırlıklar başladı.

Antalya'nın fethi kutlamaları hazırlığı, System.String[]

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümün kutlamaları için hazırlıklar başladı.

Antalya Valiliğinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Gürbüz, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda sivil toplum temsilcisi katıldı.

Kutlamalar kapsamında Fetih Yürüyüşü, Fetih Koşusu, Uluslararası Antalya Kongresi'nin yanı sıra, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları da 1-5 Mart'da sahne alması planlanıyor.

Selçuklu Sikkeleri Sergisi, fotoğraf sergileri, resim sergilerinin de yer alması planlanan etkinliklerde Anadolu Ateşi'nin fetih coşkusunu anlatacağı bir oyunun da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Vali Münir Karaloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 813 yıldır bu toprakların Türk ve İslam yurdu olduğunu ifade etti.

Fetih kutlamaları ile Antalya farklı bir canlılık kazandırmayı planladıklarını aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Benim arzum şu fetih kutlamalarını daha çok vatandaşın sahiplendiği bir organizasyona dönüştürelim. Bunu Antalyalıların sahiplenip taşıması lazım. Sivil toplum ayağı bu yüzden çok önemli. Sivil toplumun ve toplumun bu işi sahiplenmesi gerekir. O sempozyumlar her oturumu dolup taşması lazım. Şehrin konuşulduğu, şehrin anlatıldığı etkinlikte vatandaşların da söz sahibi olması lazım. Ben şehrin valisi olarak iki sempozyumdan da çok istifade ettim. Çok şey öğrendim. Sadece sempozyumlarla değil, farklı etkinliklere yaptığımız şeyleri halkın katılımını artıracak şekle sokmamız lazım."

Münir Karaloğlu, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:02 Kaynak: AA
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