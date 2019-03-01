Antalya'nın Fethinin 812. Yıldönümü Kutlanıyor

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü kutlamaları sergi ve konferanslarla başladı.

Antalya'nın fethinin 812. yıl dönümü kutlamaları sergi ve konferanslarla başladı.



Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi ortaklığında düzenlenen kutlamalar kapsamında Antalya Kültür Merkezi (AKM) fuayesinde "Selçuklu Sikkeleri Sergisi", "Antalya'da Türk-İslam Medeniyetinin İzleri Fotoğraf Sergisi" ve Antalya Olgunlaşma Enstitüsü "Antalya Selçuklu Kitabeleri Taştaki Emanetler Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.



Açılışta konuşan Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın fethinin kutlamalarının 5 Mart'a kadar süreceğini kaydetti. Antalya'nın 812 yıldır Türk ve İslam toprağı olduğunu anımsatan Vali Karaloğlu, "812 yıldır bu şehirde sancağımız ve bayrağımız dalgalanıyor. Yüzyıllardır bu şehirde özgür ve hür bir şekilde nefes alıyoruz. Bu şehri fetheden Anadolu Selçuklu Sultanı Giyaseddin Keyhüsrev ve onun değerli ordusu ile Antalya'nın ilk valisi Mübarizüddin Ertokuş beyi saygıyla anıyorum. Ertokuş bey Antalya'da 17 yıl valilik yapmış ve Antalya, Isparta ve Burdur'daki Selçuklu eserlerini inşa eden Ertokuş beydir. Bütün kahramanlarımızı minnetle, şükranla anıyoruz. Bu tarih şuurunu bugün gençlerimize aktarmamız ve geleceğimizi bu şuur üzerinden inşa etmemiz gerekiyor. Bu çabalar ve bu gayretler tarihimize sahip çıkmak ve gençleri tarih şuuru ile geleceğe hazırlamaktır" dedi.



"Geçmişi bilmeden üzerinde yaşanan toprakların kıymetini anlamak mümkün değildir"



Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bir milletin bireylerini ortak bilinçle birbirine bağlayan tarihin aynı zamanda o milletin kimliği olduğunu vurguladı.



Tarihi iyi bilmek ve tarihe sahip çıkmanın kimliğe de sahip çıkmak anlamına geldiğini belirten Türel, "Geçmişi bilmeden üzerinde yaşanılan toprakların kıymetini anlamak mümkün değildir. Antalya'yı Türk vatanı yapan Giyaseddin Keyhüsrev ve İzzeddin Keykavus'u minnetle yad ediyoruz. Fetih kutlamalarının bu yıl 4'üncüsünü düzenliyoruz. Bu kutlamaları başlatan Vali Karaloğlu'na teşekkür ediyoruz. Bir millet gibi bir şehir de ancak tarihi bilince sahipse güçlüdür ve istenilen hedeflere ulaşabilir. Antalya tarihte bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Selçuklular'ın şehri fetih etmesiyle bir Türk-İslam şehri haline gelmiştir. Şehrimizin bir çok yerinde Selçuklu dönemine ait önemli eserler görmekteyiz. Antalya tarihini Selçukluları anlamadan idrak etmemiz mümkün değildir. Anadolu'daki Türk varlığını korumak için canını veren yiğitleri, Antalya'yı Türk yurdu yapan ecdadımızı ve bütün şehitleri minnetle, rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.



Etkinlikler çerçevesinde Antalya Kongresi düzenlenecek ve çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler kent tarihine ilişkin konferans verecek. Kutlamalarda 3 Mart Pazar günü ise Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan ve sanatçı Uğur Işılak'ın da katılacağı Fetih Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşün ardından "Solo Türk" özel gösterisi olacağı bildirildi. - ANTALYA

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