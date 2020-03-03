Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor

6 saat önce

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor, System.String[]

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kapsamında "Fetih Gençlik Koşusu" düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp, Karaalioğlu Parkı'nda sona eren koşuya, kentteki ortaokul ve liselerden 1500 öğrenci katıldı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışmada, öğrenciler koşuyu dereceyle tamamlayabilmek için mücadele etti.

Öğrencilerin tamamına katılım madalyası verilen etkinlikte, "Yıldız Erkekler" kategorisinde Enes Kaya birinci, Mahmut Can Kızılkaya ikinci, Can Polat Özer üçüncü oldu.

"Yıldız Kızlar" kategorisinde ise Fatma Çiçek birinci, Özge Özaşık ikinci, Elif Yıldırım üçüncülüğü elde etti. "Genç Erkekler" kategorisinde Hüseyin Özeken birinci, Ferit Tan ikinci, Ali Gezer üçüncü, "Genç Kızlar"da Ümran Çelik birinci, Aynur Uğurlu ikinci ve Havin Naz Batihan üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere kupa ve madalya verildi.

Cumhuriyet Meydanı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 09:58 Kaynak: AA
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