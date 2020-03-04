Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

"Evimiz Akdeniz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde, Kültür Merkezi Perge Salonu'nda "Antalya'nın Biyolojik Çeşitliliği" paneli düzenlendi.

Panelde kentin sahip olduğu bitki ve hayvan türleri zenginliği tanıtıldı. Öğrencilerin yaptığı sunumlar, katılımcıların beğenisini topladı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, sunum yapan öğrencilere teşekkür etti. Bu toprakların 813 yıldır Türklere ait olduğunu belirten Karaloğlu, "Son derece başarılı sunumlar yapıldı, ben de bu sunumlardan çok şey öğrendim. Birçok canlıyı, bitki ve hayvan türünü ilk defa burada görme şansımız oldu." dedi.

Karaloğlu, sunumların kitap haline getirileceğini söyledi.