Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

Antalya'nın fethinin 813'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "3. Geleneksel Okçuluk Şampiyonası" düzenlendi.

Antalya Okçular Tekkesi'nin düzenlediği yarışmaya, 8-17 yaş grubundan 93 sporcu katıldı. Antalya, İzmir ve Denizli'den spor kulüplerinden katılımcılar, Antalya'nın fethini gerçekleştiren ve İdlib'de şehit olan Mehmetçik için dualarla ok attı.

Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, yaptığı açıklamada, kentin 813 yıldır Türk İslam toprağı olarak yaşadığını ifade etti.

Antalya'nın dünya markası haline getirilmesi için gayret ettiklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:

"Şüphesiz en zor cihat, insanın nefsiyle ve nefsinin arzularına karşı yaptığı cihaddır. Cihadın başka bir çeşidi de ilimle yapılır. Antalya Okçular Tekkesi yönetimi olarak kemankeşlerimizin eğitiminde sporla nefis terbiyesini önemsiyoruz. Talepler doğrultusunda ilim irfan derslerini arttıracağız. Atalarımızın izinden, fetih ruhunu kaybetmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türk ordumuzun dualarımızla yanındayız."

Bu arada, Mehmetçiğe destek için dualarla ok atan kemankeşlerin görüntülerinden oluşan video hazırlandı.