Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü - Son Dakika

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen kentin Antalya olduğunu belirterek, "Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve bu böyle kalacaktır." dedi.

Karaloğlu, Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, Antalya'nın fethinin 813. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Antalya'nın fethi dolayısıyla 3 yıldır önemli etkinlikler düzenlendiğini belirten Karaloğlu, bu yılki 1-5 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek programda, 15. Uluslararası Runatolia Fetih Koşusu, Antalya Uluslararası Kongresi, "Antalya'nın derin tarihi" konulu serginin açılışı, Türk yıldızları uçak gösterisi gibi etkinliklerin yer aldığını kaydetti.

Kutlamaların pazar günü gerçekleştirilecek fetih koşusuyla başlayacağını ve bu koşuda kendisinin de olacağını aktaran Karaloğlu, tüm Antalyalılara koşuya davet etti.

"Patara telsiz istasyonunu kongrede öğrendik"

Fetih kutlamalarını şenlik olsun diye yapmadıklarını, Antalya'nın değerlerini ön plana çıkaracak çok güzel projelere imza attıklarını anlatan Karaloğlu, bu doğrultuda Antalya Uluslararası Kongresi'ni örnek gösterdi.

Bugüne kadar düzenlenen iki kongreden çok şey öğrendiğini vurgulayan Karaloğlu, şunları söyledi:

"Son dönemde gündemde olan Patara telsiz istasyonu ilk defa 1. Antalya Kongresi'nde sempozyum sunumu olarak gündeme geldi ve böylece haberimiz oldu. 2020 de Patara yılı oldu. Patara telsiz istasyonunu müze yapmak için çalışma yapıyoruz. Sadece bu bile fetih kutlamalarının ne kadar önemli olduğunu, içerisinde yapılan bu kongrenin kentin bütün değerlerini tekrar gün yüzüne çıkarma açısından ne kadar başarılı olduğunu gösterir."

Bu yılki kongrenin temasının "Antalya'nın doğası ve medeniyeti" olduğunu bildiren Karaloğlu, bu alanda çok değerli bilgilere sahip olacaklarını kaydetti.

Bu yılki parola, "813 yıldır Akdeniz evimiz"

Fetih programının bu yılki parolasının "813 yıldır Akdeniz evimiz" olduğunu anlatan Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tesadüf değil. Son 2 senedir Doğu Akdeniz'de en uzun sahili olan ülke Türkiye olmasına rağmen, Doğu Akdeniz'de 12 bin kilometreden, 5 bin kilometreden, 8 bin kilometreden birileri gelip hak iddia ederken, neredeyse Türkiye'ye olta atacak yer bırakmama gayretindeler. Biz de onlara diyoruz ki, 'beyler durun bakalım, bir saniye' Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir Antalya'dır. Anadolu'da Türklerin denizle buluştukları ilk nokta Antalya Limanıdır ve Akdeniz 813 yıldır bizim evimizdir ve bu böyle kalacaktır. Bunu dünyaya haykırmak için bu sene fetih kutlamalarımızın mottosu, '813 yıldır Akdeniz evimiz' olmuştur. Bunu Antalya'da yaşayan, Türkiye'de yaşayan her vatandaşımıza ezberletebilirsek, herkesi söylediğinde tüyleri diken diken olacak şekilde getirebilirsek, o zaman Antalya fethinin kutlamalarının amacına ulaştığını söyleyebiliriz."

Etkinlikleri "toplandık, konuştuk, koştuk, dağıldık" gibi görmediklerini vurgulayan Karaloğlu, "Bu topraklarda geçici değiliz, bu topraklarda kıyamete kadar kalıcıyız, bizim köklerimiz, Anadolu Selçuklularına 1071'e gider, 1071, 1453, 1207 hepsi bu toprakların vatan kılınması için aynı değerde aynı özelliktedir." dedi.

"Fetih de nereden çıktı?" gibi eleştiriler duyduğunu söyleyen Karaloğlu, bu topraklara vefasızlık yapmamak için bu ruha sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Karaloğlu, tüm etkinliklerde coşkulu Antalyalıları görmek istediğini sözlerine ekledi.

Toplantı sonrası Vali Karaloğlu ile beraberindekiler, "Antalya'nın tarihi sakinleri" adlı fotoğraf sergisini gezdi.