Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinlikler iptal edildi - Son Dakika

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinlikler iptal edildi

6 saat önce

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla yapılması planlanan bazı etkinliklerin, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek bazı etkinlikler iptal edildi, System.String[]

Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla yapılması planlanan bazı etkinliklerin, rejim unsurlarının İdlib'deki hava saldırısı nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib bölgesinde barış ve huzuru sağlamak için bulunan Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik hain saldırıda kahraman askerlerin şehit olduğu hatırlatıldı.

Bu yüzden fetih etkinliklerinin güncellendiği belirtilen açıklamada, 1 Mart Pazar günü Konyaaltı Sahili'nde gerçekleştirilecek fetih yürüyüşü, mehter konseri, kılıç kalkan, halk oyunları, flyboard, Türk Yıldızları gösterisi gibi programlar ile 5 Mart'taki Anadolu Ateşi gösterisinin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, diğer programlar ve etkinliklerin belirtilen tarihlerde gerçekleştirileceği, Mehmetçiğe destek için 1 Mart'ta Konyaaltı Sahil Yaşam Parkı'nda dua edileceği bildirildi.

Antalya, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:08 Kaynak: AA
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