Antalya'nın fethinin 815'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
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Antalya'nın fethinin 815'inci yıl dönümü kutlanıyor

05.03.2022 17:01
Antalya'nın fethinin 815'inci yıl dönümü kutlanıyor

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815'inci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Antalya'nın, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından fethinin 815'inci yıl dönümü, törenlerle kutlandı.

Valilikçe yapılan kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen "fetih yürüyüşü" ile başladı.

Karaalioğlu Parkı'na kadar devam eden yürüyüşe, Vali Ersin Yazıcı ile çok sayıda kişi katıldı. Yürüyüşte yer alan mehter takımı turistlerin ilgisini gördü.

Yazıcı, törende, Türklerin tarih boyunca büyük badireler atlattığını ancak tüm sıkıntılara göğüs geren, kimliğinden ve geleneğinden ödül vermeyen ecdadın torunları olduğunu söyledi.

815 yıl önce Antalya'nın fethi gerçekleştikten sonra bölgede adaletin hakim olduğunu belirten Yazıcı, "Bu topraklarda atalarımızın önemli mirasları bulunuyor. Gençlerimiz bu Türk-İslam eserlerini mutlaka gezmeli. Tarihimiz daha iyi tanınmalı. Tarihimizden ilhamla geleceğimizi inşa etmeyi ümit ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye'nin yarınları gençlere emanet." diye konuştu.

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Cumhuriyet Meydanı, Ersin Yazıcı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın fethinin 815'inci yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


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