Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşamını yitirdi

05.08.2022 13:04

ANTALYA'nın Finike ilçesinde annesi temizlik yaparken 4'üncü katın balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet Osman Keskiner, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde annesi temizlik yaparken 4'üncü katın balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet Osman Keskiner, hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Finike'ye bağlı Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Annesi Fahriye Keskiner temizlik yaptığı sırada Mehmet Osman Keskiner, oynadığı 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düştü. Anne, oğlunun düştüğünü görünce hızla aşağıya indi. Fahriye Keskiner, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Mehmet Osman Keskiner, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Mehmet Osman Keskiner'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi morgdan alan amca Ziya Keskiner'in büyük üzüntü yaşadığı görüldü.


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Kaynak: DHA

Mehmet Osman, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkondan düşen 2,5 yaşındaki Mehmet, yaşamını yitirdi - Son Dakika

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