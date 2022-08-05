Anne temizlik yaparken 2.5 yaşındaki çocuğu balkondan düşüp öldü - Son Dakika
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Anne temizlik yaparken 2.5 yaşındaki çocuğu balkondan düşüp öldü

05.08.2022 12:24

Antalya'nın Finike ilçesinde annesinin temizliğe gittiği evin 4'üncü kat balkonundan beton zemine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Antalya'nın Finike ilçesinde annesinin temizliğe gittiği evin 4'üncü kat balkonundan beton zemine düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, dün Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2.5 yaşındaki Mehmed Osman Keskiner, annesi ile birlikte 4 katlı bir eve temizliğe gitti. Bu sırada annesinin dalgınlığından faydalanan küçük çocuk, balkona çıkarak, aşağı düştü. Çocuğunun yanından olmadığını gören anne ise balkona koştuğu sırada küçük çocuğu yerde hareketsiz yatar şekilde gördü. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

Cenazeyi almaya amcası geldi

Mehmet Osman minik bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için morga gelen amca Ziya Keskiner'in üzüntüsü ise yüzüne yansıdı.

"Ailenin tek çocuğuydu"

Olayı anlatan amca Keskiner, "Benim duyumuma göre annesi ile çalışmaya gitmişlerdi. Ev temizleme sırasında bizim yeğen balkona çıkmış. O anda bakıyorlar çocuk yok. Camdan aşağı düştüğünü görmüşler. Ailenin tek çocuğuydu. 4 kattan oluyor olay. Biz kendi evimizde balkonu kapatmıştık, oraya salmıyorduk. Takdir Allah'ın yapacak bir şey yok. Balkonda cam kırıkmış sanırım onu fark etmemmişler. Biz kendi balkon kapımızı hiç açmazdık" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Finike, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anne temizlik yaparken 2.5 yaşındaki çocuğu balkondan düşüp öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anne temizlik yaparken 2.5 yaşındaki çocuğu balkondan düşüp öldü - Son Dakika
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