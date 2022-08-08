Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü - Son Dakika
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Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü

08.08.2022 15:01
Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobildeki Özgür Atik (43) ile kızı Nejla Atik (16) yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölünen otomobildeki Özgür Atik (43) ile kızı Nejla Atik (16) yaşamını yitirdi. Baba ile kızının denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Finike- Kumluca kara yolunda meydana geldi. Özgür Atik idaresindeki 07 VKV 10 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpıp, ikiye bölündü. Bu sırada Özgür Atik ile kızı Nejla Atik araçtan fırladı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Özgür Atik'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Nejla Atik ise ambulansla kaldırıldığı Finike Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Baba ile kızının denizden dönerken kazanın meydana geldiği belirtildi. Özgür Atik ile kızı Nejla Atik'in cenazesinin Sahilkent Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Finike, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba ile kızı denizden dönerken kazada öldü - Son Dakika
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