Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü - Son Dakika
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Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü

10.08.2022 16:35
Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü

ANTALYA'nın Finike ilçesinde balıkçıların sahile bıraktığı misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ölü bulundu.

ANTALYA'nın Finike ilçesinde balıkçıların sahile bıraktığı misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ölü bulundu. Yine aynı bölgede, gagasına olta iğnesi takılan bir martı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yetkililer, olta iğneleri ile misinaların hayvanlara büyük zarar verdiğini belirterek, balıkçıları uyardı.

Finike sahilinde önceki gün bir kişi, yumak haline gelmiş misinaya dolanmış ölü caretta caretta yavrusuyla karşılaştı. Bu durumu görüntüleyen kişi, çektiği videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ne de gönderdi. Videoda ayrıca balıkçıların bıraktığı misina nedeniyle caretta caretta yavrusunun denize ulaşamadan öldüğünü belirtti.

MARTI DA ÖLDÜYine aynı bölgede, bu kez bir martının gagasına olta iğnesine takıldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, martıyı tedavi için Kumluca'da bir veterinere götürüldü. Ancak yapılan müdahaleye rağmen martı kurtarılamadı.

Üzücü iki olayın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri, olta iğneleri ile misinaların hayvanlara büyük zarar verdiğini belirterek, balıkçıları duyarlı olmaları yönünde uyardı.


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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Misinaya dolanan caretta caretta yavrusu ile olta iğnesine takılan martı öldü - Son Dakika
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