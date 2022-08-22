Operasyonda şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 5 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 30 kenevir tohumu, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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