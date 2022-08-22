Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

22.08.2022 12:54
Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde evinde ve aracında uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında Gökbük Mahallesi'nde yaşayan D.U'nun evine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 5 gram esrar, 2 yivsiz av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca, 30 kenevir tohumu, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.U'nun, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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