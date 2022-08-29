PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

29.08.2022 14:38
PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyi takibe başladı. Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K., polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiğini, düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar yolladığını söyledi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağını da itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Ahmet K., adliyeye sevk edildi. Ahmet K., adliyeye sevk edildiği esnada bir basın mensubunun "Orman yangını çıkarmaya çalıştığınız söyleniyor" sözlerine bağırarak "Yok öyle bir şey" karşılığını verdi. (DHA)

YORUMLAR
500
Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı Antalya'da Likya yolunda kaybolan 3 turist kurtarıldı Terör örgütünün Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli, adliyeye sevk edildi Terör örgütünün Antalya'da orman yakma talimatı verdiği şüpheli, adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:38:08. #1.12#
SON DAKİKA: PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement