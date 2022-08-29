PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

29.08.2022 21:02
PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde orman yangını çıkarmak için sülfürik asit siparişi veren ve kargodan teslim alan PKK/KCK terör örgütü üyesi Ahmet K., adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyi takibe başladı. Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K., polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiğini, düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar yolladığını söyledi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağını da itiraf etti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri tamamlanan Ahmet K., adliyeye sevk edildi. Ahmet K., adliyeye sevk edildiği esnada bir basın mensubunun "Orman yangını çıkarmaya çalıştığınız söyleniyor" sözlerine bağırarak "Yok öyle bir şey" karşılığını verdi. (DHA)

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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Antalya, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: PKK TALİMATIYLA ORMAN YANGINI ÇIKARMA HAZIRLIĞINDAKİ ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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