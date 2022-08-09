Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi

09.08.2022 18:16
Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Antalya'nın Finike ilçesinde ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kumluca Narkotik suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 5 Ağustos'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınarak tutuklanan H.B'nin cep telefonunda inceleme gerçekleştirdi.

Hint keneviri fotoğraflarını fark eden ekipler, koordinatlar üzerinden Finike ilçesi Yalnız Mahallesi ormanlık alanda kurumaya bırakılmış 75 Kök Hint keneviri buldu.

Operasyonda budama makası, bidon, kürek, kazma ve su borusu bağlantı aparatları da ele geçirildi.

Finike'de 5 Ağustos'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonda H.B, gözaltına alınarak tutuklanmış, zanlının evinde bir miktar esrar ve ruhsatsız silah ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Finike'de ormanlık alanda 75 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika
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