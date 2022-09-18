Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı

18.09.2022 16:08
Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı

Antalya'nın Finike ilçesinde, Rus uyruklu kişiyi bıçakla tehdit edip eşyalarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, Rus uyruklu kişiyi bıçakla tehdit edip eşyalarını gasbettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Boldağ Mahallesi'nde dağ tırmanışı yapan Rus uyruklu A.A'nın eşyalarının gasbedildiği ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerine yakın bölgede keçiboynuzu topladıkları tespit edilen şüpheliler M.A. ve O.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve Yuvalı Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada A.A'ya ait cep telefonu, power bank, güneş paneli ile gitar bulundu.

Eşyaları teslim edilen A.A, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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