Olay yerine yakın bölgede keçiboynuzu topladıkları tespit edilen şüpheliler M.A. ve O.G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve Yuvalı Mahallesi'ndeki evlerinde yapılan aramada A.A'ya ait cep telefonu, power bank, güneş paneli ile gitar bulundu.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Finike, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 2 gasp şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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