Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar - Son Dakika Ekonomi

Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar

10 dakika önce

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle iptal edilen veya ertelenen fuarların bölge ekonomisini 45 milyon dolar civarında zarara uğrattığı açıklandı.

Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar, System.String[]

ANTALYA'da koronavirüs nedeniyle iptal edilen veya ertelenen fuarların bölge ekonomisini 45 milyon dolar civarında zarara uğrattığı açıklandı.

Antalya Fuar İşletmeciliği ve Yatırım A.Ş (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, turizmle birlikte Antalya'nın önemli fuar merkezlerinden biri olduğunu belirterek, fuar sektörünün virüsten dolayı çok büyük zarar ettiğini söyledi. Dünya çapında fuarcılık sektörü büyüklüğünün 14 milyar euro iken, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar yüzlerce fuarın iptal edildiğine dikkati çeken Bıdı, "Koronavirüsün sağlıkta verdiği zarar ekonomiye de ciddi bir şekilde yansıyor. Bugüne kadar 'Boat Antalya', 'Karavan Antalya', 'Antalya City Expo', 'Hestourex', 'İnterfresh' fuarlarını erteledik. Önümüzdeki yıl sonuna kadar yapılacak diğer büyük fuarlarımız da risk altında" dedi.Turizmin düşük seyrettiği aylarda fuar düzenlediklerini sözlerine ekleyen Ali Bıdı, "Fuarlar, Antalya gibi yaz dönemi yoğun geçen bir bölgede, kış döneminde ticari hacmi artırarak bölge ekonomisine ve istihdamına da ciddi katma değer sağlamaktadır. İptal ya da ertelenen fuarların sektörlere zararı tahmini olarak 45 milyon dolar civarındadır. Bu rakam her geçen zaman artmaktadır. Fuarcılık sektörü dünyada 325 milyar dolarlık değer üretmektedir. Fuar Endüstrisi Küresel Birliği (UFI), Bağımsız Fuar Organizatörleri Derneği (SISO) ve Oxford Economics'in yaptığı ortak araştırmaya göre fuarcılık sektörü dünyada 3 milyon kişiye istihdam sağlıyor. Küresel fuarcılık sektörü, milli gelirlere ise 81.1 milyar dolarlık direkt katkı sağlıyor" diye konuştu.


Koronavirüs, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 09:04 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Dünkü rekorun ardından bugün düşüşe geçen altının gram fiyatı, 376 liradan işlem görüyor Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı 129 milyon TL'lik çiğ süt ve manda-malak destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek
Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz Tartışmaların odağındaki Prof. Ovalı: İlaç o kadar etkili ki, çok kısa sürede hastaların düzelmesini umut ediyoruz         
09:04
Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi Sosyal medya kullanıcıları, Ebru Şallı'nın oğlunun ölümünün ardından Boşluk Heykeli'ni paylaşarak başsağlığı diledi         
09:01
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de tüm ilçeye kumanya dağıtıyor         
08:54
Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi Acun Ilıcalı, Ünlüler takımına öfke kustu: Yapılan en büyük ayıplardan birisi         
08:03
Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı Çorum'da, 20 Somalili şahsı yol kenarına bırakıp kaçan araç kayıplara karıştı         
06:21
Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket         
04:12
ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi ABD Başkanı Trump, koronavirüs kaynaklı 60 ila 65 bin ölüm tahmin ettiklerini söyledi         
02:24
Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi Mesut Barzani liderliğindeki KDP'den PKK'ya eleştiri: Kürt halkı ağır bedeller ödedi         
01:26
Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu Cenazede ayakta durmakta zorlanan Ebru Şallı'ya eşi Uğur Akkuş destek oldu         
00:32
Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu Hatay'da 4 kişiyi öldüren şüphelinin iskeleti bulundu         
00:29
Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum Survivor'da Nisa, Sercan'ı reddetti: Seni ağabeyim olarak görüyorum         
00:00
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 31 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı         
00:00
Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı Donald Trump, ABD'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanacağını açıkladı         
23:34
Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığı ile oynayan 45 firmayı ve 55 ürünü ifşa etti         
23:25
DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz DSÖ, Türkiye'de de uygulanan immün plazma tedavisine şüpheyle yaklaştı: Emin değiliz         
23:24
Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz! Gülben Ergen'den, oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı'ya gelen çirkin yorumlara tepki: Kimse anlamaz!         
23:13
Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı Ebru Şallı'nın oğlunun mezar taşına yazdırdığı yazı görenleri duygulandırdı         
22:43
Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü Türk tıp dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaloğlu koronavirüsten öldü         
22:38
Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü Çad'da savaş uçağından eve obüs mermisi düştü, 5 kişi öldü         
22:26
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk: İnsan evinden mal çalar mı? Beşiktaş'a kalleşlik yapıldı         
22:24
Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti Koronavirüs testi pozitif çıkan kişi, bunalıma girip intihar etti         
22:03
Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı Yeni korona tedbiri: İstanbul'a deniz yolu ile giriş çıkışlar yasaklandı         
21:38
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi Ebru Şallı ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı         
21:31
Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek Oğuzhan Özyakup ile Kaan Ayhan, E-Spor'da ülkemizi temsil edecek         
21:15
Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor Anderlecht, Belçika'dan ayrılan Samir Nasri'yi bulamıyor         
21:15
FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü FETÖ'nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü         
21:13
Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce Ebru Şallı'nın ölen oğlu için 10 ay önce "Hayatımızda yarın ne olacağı belli olmaz" dediği ortaya çıktı         
20:56
Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti Caroline Koç'un annesi Marianne Graud, koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:53
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu         
20:33
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı         
20:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2020 09:14:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın fuar ekonomisi kaybı 45 milyon dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]