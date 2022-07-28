Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

28.07.2022 17:19
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Esenpınar Mahallesi'nin üst bölümündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına almaya çalışan ekipler, havadan ve karadan müdahaleyi sürdürüyor.

Esenpınar Mahallesi Muhtarı Sami Polat, yangının evlere yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olduğunu, ekiplerin alevlere hızla müdahale ettiğini bildirdi.

YORUMLAR
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Antalya'da orman yangını Antalya'da orman yangını Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti... Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti... Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak
Kaynak: AA

Esenpınar, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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