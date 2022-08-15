Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.08.2022 13:46
Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alanya istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan H.Ş. idaresindeki 07 US 267 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi hastane kavşağında Hasan Oğuz'un kullandığı 07 UH 521 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile Cemile Oğuz yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hasan Oğuz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Gazipaşa, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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