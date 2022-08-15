Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı

15.08.2022 11:27

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş, idaresindeki 07 US 267 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken Hasan Oğuz yönetimindeki 07 UH 521 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Hasan Oğuz ve aracında yolcu konumunda bulunan eşi Cemile Oğuz ağır, H.Ş. ise hafif yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hasan Oğuz doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Eşi Cemile Oğuz'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı TAV Gazipaşa İşletme Koordinatörlüğü'ne Ömer Sözener atandı
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Gazipaşa, Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazipaşa'da kavşakta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika
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