Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

07.09.2022 12:33
Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından bir eve yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Antalya Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa ilçesi Sarıağaç Mahallesi'nde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini alması üzerine R.Ç. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Gazipaşa JASAT, Gazipaşa Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik köpek unsuru ile birlikte yapılan aramada 1 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. R.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak, olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eve yapılan baskında 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika
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