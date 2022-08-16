Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor

Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor. İnşaatına başlanan aktarma istasyonu tamamlandığında, tesiste bekleyen araçlara ilçeden toplanan katı atıklar yüklenecek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin komşu ilçe Alanya 'daki katı atık ve bertaraf tesisine aktarılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi vahşi depolama ve çevreye olumsuz yönde etkileyen şehir çöplüğünden kurtaracak önemli bir projeye imza atılıyor.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

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