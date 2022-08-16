Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor - Son Dakika
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Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor

16.08.2022 12:33
Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu'nun temeli atıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu'nun temeli atıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçeyi vahşi depolama ve çevreye olumsuz yönde etkileyen şehir çöplüğünden kurtaracak önemli bir projeye imza atılıyor.

Koru Mahallesi Denizüstü mevkiinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor. İnşaatına başlanan aktarma istasyonu tamamlandığında, tesiste bekleyen araçlara ilçeden toplanan katı atıklar yüklenecek ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin komşu ilçe Alanya'daki katı atık ve bertaraf tesisine aktarılacak.

Kısa sürede tamamlanması planlanan istasyon ile ilçedeki vahşi çöp alanı kapatılarak doğaya kazandırılacak.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gazipaşa'ya Katı Atık Çöp Aktarma İstasyonu yapılıyor - Son Dakika
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