GAZİPAŞA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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GAZİPAŞA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA

07.09.2022 14:14

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Kaffar A. ve arkasında yolcu olarak bulunan İbrahim Furkan K. yaralandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki sürücü Kaffar A. ve arkasında yolcu olarak bulunan İbrahim Furkan K. yaralandı. Kaza anının kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fahri Leylek Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fahri Leylek Caddesi'nden D-400 karayolu istikametine ilerleyen Hanım Güşra A. idaresindeki 07 AJE 431 plakalı otomobille Kaffar A.'nın kullandığı 07 AZY 558 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Devrilen motosiklette sürücüsü Kaffar A. ve arkasında yolcu olarak bulunan İbrahim Furkan K. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaffar A. ve İbrahim Furkan K., Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kazada güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİPAŞA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: GAZİPAŞA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika
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