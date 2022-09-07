Olay, önceki gün akşam saatlerinde Fahri Leylek Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fahri Leylek Caddesi'nden D-400 karayolu istikametine ilerleyen Hanım Güşra A. idaresindeki 07 AJE 431 plakalı otomobille Kaffar A.'nın kullandığı 07 AZY 558 plakalı motosiklet kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Devrilen motosiklette sürücüsü Kaffar A. ve arkasında yolcu olarak bulunan İbrahim Furkan K. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Kaffar A. ve İbrahim Furkan K., Gazipaşa Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİPAŞA'DA 2 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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