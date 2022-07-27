OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika
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OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI

27.07.2022 16:43

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Zihni Yıldız yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada Zihni Yıldız yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Zihni Yıldız yönetimindeki 07 US 690 plakalı motosiklet D400 karayolunda seyir halindeyken Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşaktan Yeni Mahalle istikametine döndüğü esnada Mehmet Küçükdoğan yönetimindeki 07 UD 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zihni Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika
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