Olay, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesi üzerinde meydana geldi. Zihni Yıldız yönetimindeki 07 US 690 plakalı motosiklet D400 karayolunda seyir halindeyken Nüfus Müdürlüğü önündeki kavşaktan Yeni Mahalle istikametine döndüğü esnada Mehmet Küçükdoğan yönetimindeki 07 UD 650 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Zihni Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi 'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › OTOMOBİLLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

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