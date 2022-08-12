otobüsünde denetimler yaptı. Yapılan kimlik kontrolünde yolculardan M.Ç.'nin şüpheli hareketlerde bulunması üzerine otobüsün bagaj kısmında narkotik köpeği Karbon ile arama yapıldı. Aramada M.Ç.'nin valizinde alüminyum folyoya sarılı halde yaklaşık 5 gram esrar maddesi ve 2 gram metanfetamin ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Mardin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsünde valizde uyuşturucu madde bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.