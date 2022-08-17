MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika
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MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI

17.08.2022 14:59

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Sinan Balibey yaralandı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde seyir halinde olan motosikletin devrilmesi sonucu sürücüsü Sinan Balibey yaralandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. Gazipaşa Selinus sahili istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Sinan Balibey idaresindeki 07 AYK 789 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucun devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Balibey yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralı Sinan Balibey Gazipaşa Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Gazipaşa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLETTEN DÜŞÜP YARALANDI - Son Dakika

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