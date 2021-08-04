Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi - Son Dakika

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve dört günde söndürülen orman yangını 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Küçüklü Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman işçileri ve belediye ekipleri yangına müdahale etti.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol atına alınarak, 31 Temmuz'da söndürüldü.

Yangında, 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü belirlendi.

Zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.