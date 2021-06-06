Üye Girişi
Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi ' - Son Dakika

Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi '

06.06.2021 12:17

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar'ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor. Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na ulaşan ve "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları'nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten birkaç koldan dökülerek Alara Çayı'na hayat veriyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı'nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor.

Uçansu Şelalesi'nin suyu, ulu çınarlar ve el değmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat'ta Akdeniz'le buluşuyor. 1992 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Uçansu, Akdağ ve Geyik dağlarının karlarının erimeye başlamasıyla birlikte mart-haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor.

Gündoğmuş ilçesine 25 kilometre, Alanya'ya 100 kilometre ve Antalya'ya 175 kilometre uzaklıktaki Uçansu, yılın 12 ayı alternatif turizm imkanı sunuyor. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenler, bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Bazı ziyaretçiler ise serin suların ve yemyeşil doğanın içerisinde kamp kuruyorlar.

"Toroslar'da saklı bir hazine"

Antalya'nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde alternatifturizm işletmecisi Tolga Özgüven, şelalenin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı'nın çıkış noktası olduğunu söyledi. Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu ifade eden Özgüven, şöyle konuştu:

"Uçansu şelalesi yaklaşık 50 metreden aşağıya inen ve Torosların kışın yağan karların erimesi ile beslenen bir şelaledir. Burası aynı zamanda Alara Çayının ilk çıkış noktasıdır. Burası ormanın içerisinde bulunan gizli bir cennet gibi. Bu pandemi sürecinde suyun huzur veren sesiyle güzel vakit geçirmek isteyen misafirler burada çok güzel zaman geçirebilirler" dedi.

"Bu yıl önceki yıllara göre su az"

Biz bölgede alternatif turizm turları yapan bir acenta olaraktan buraya büyük bir keyifle geldiklerini anlatan Özgüven, "Uçansu Şelalesine gruplarımızı getiriyoruz. Her zaman olduğu gibi Uçansu şelalesi bizi gerçekten büyülüyor. Ancak busene biraz daha kuraklık sebebiyle suyunu daha az gördüm. Her ne kadar geçen yıllara göre suyu birazcık azalmış olsa da yine görülmeye değer büyük bir keyif veriyor. Burası yayla seviyesinde bir nokta olduğundan yazın Antalya'nın kavurucu sıcağında bile gündüz 15 dereceler seviyesinde serin güzel vakit geçirebilirsiniz. Akşam vaktinde ise üzerinize üşümemeniz için şal bile alabilirsiniz" diye konuştu.

"Uçansu Şelalesine beş yıldır geliyorum"

Dört yıldır Antalya'dan Uçansu Şelalesine gelen doğasever Erhan Güler, bu yıl tekrar geldiğini söyledi. Uçansu Şelalesine hayran kaldığını belirten Güler, "Ben beşinci kez Uçansu Şelalesine Antalya'dan geliyorum. Doğa hayranıyım. Buraya daha önceki yıllarda 4 kez geldim. Bu beşinci gelişim. Antalya'dan sabah 30 deece sıcaklıkta çıktım. Burası şu anda 15 derece. Buraya kamp yapmak için geldik. Buraya her sene geliyorum. Bu yıl şelalenin geçen yıllara göre az olduğunu gördüm. Buda Toros dağlarına bu yıl karın az yağdığından olduğunu sanıyorum" dedi.

Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi '
Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi '
Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi '
Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi '

Toros Dağları, Gündoğmuş, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi ' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı 19:21 Galatasaray'da başkan adaylarının pusula rengi belli oldu! Taraftardan kırmızı emoji yağdı Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor 18:40 Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı 18:13 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği forma Rusya'yı kızdırdı
16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu 17:53 16 yaşındaki lise öğrencisi, ailesi tarafından odasında ölü bulundu Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar 17:44 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı 17:18 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti 16:23 Volkan Demirel'in eşi Zeynep, ayna karşısından paylaştığı bikinili fotoğrafla nefes kesti Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil 15:37 Gizem Karaca bebek sorularına cevap verdi: İstiyoruz ama şu an değil

Son Dakika Haberleri
18:00 Dini nikahlı eşini boğarak öldürdü! Yaptığı açıklama kan dondurdu: Çocuklar korkmasın diye ambulans çağırmadım
17:51 Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu
17:51 İBB ve ilçe belediyesi karşı karşıya geldi, vatandaş yine mağdur oldu
17:47 İtalyan savunmacı Bonucci, maçı değerlendirdi: Türkiye, çok güçlü bir takım
17:43 Mesud Barzani'den intikam yemini: Hak ettikleri cezayı alacaklar
17:39 Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı
17:36 İmamoğlu, gündem yaratan görüntüyle ilgili konuştu: Metro projesinde iptal yok, yeniden ele alacağız
17:21 Otomobil sektörünü sarsan çip krizi nedeniyle Alman devi çip fabrikası kurdu
17:17 Sedat Peker'in hedefindeki isim Veyis Ateş yıllık izne ayrıldı
17:09 Adana Demirspor Başkanı açıkladı! Murat Sancak: En ucuz loca 500 bin TL olacak
Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 91 kişi vefat etti, 5 bin 647 yeni vaka tespit edildi         
19:27
"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz         
19:12
Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç Son Dakika! AK Parti'den HDP'ye açılan ikinci kapatma davasına ilk yorum: Eksikliklerin tamamlanmasıyla başlayan bir süreç         
18:14
Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı Son Dakika: Yargıtay, HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı         
18:02
Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu Aleyna Tilki, ilginç gülüşüyle ödül aldığı geceye damga vurdu         
17:51
Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı         
17:39
İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik         
16:28
Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı Alex'in yöntemi ülkede gündem oldu! Brezilyalı hocanın takımı, 10 kişi çıktığı derbi maçını 8-0 kazandı         
15:55
Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor Sosyal medyada gündem oldu! Karpuz ve kavunları şarkı söyleyerek satıyor         
15:28
Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla Sedat Peker'in hedefindeki Veyis Ateş'e Fatih Altaylı'dan çağrı: Bu vahim iddiaları net bir şekilde yalanla         
14:34
Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı Adana'dan trajikomik olay örgüsü! İntihar, araç pazarlığı ve doğum günü kutlaması aynı anda yaşandı         
13:58
Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu Düğün günü dehşet saçtı! Kuaför ücretini fazla bulan damat şiddete başvurdu         
13:48
Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı Toplu cenaze namazı sonrası mahalleye karantinaya alındı! Jandarma giriş çıkışları kapattı         
13:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bacak bacak üstüne atan kadın uyarılınca bacağını indirdi         
12:35
Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Çok vahim bir durum         
12:21
Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor Acun Ilıcalı'dan Erkan Petekkaya'ya yanıt: Bizde dizi yapan adam bana küfrediyor         
09:37
Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı Cesedi bazanın altında bulunan genç kızın ölümünde hayrete düşüren külotlu çorap ayrıntısı         
09:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2021 19:45:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi ' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement