Son Dakika Haberleri: 'Antalya'nın Gözü' dönme dolap, ışıl ışıl
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'Antalya'nın Gözü' dönme dolap, ışıl ışıl

4 saat önce

TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan ve Aktur Park'ta bu ay içinde açılması beklenen 'Antalya'nın Gözü'nün gece ışıklandırması, hayranlık bıraktı.

'Antalya'nın Gözü' dönme dolap, ışıl ışıl, System.String[]
TÜRKİYE'nin en büyük dönme dolabı olan ve Aktur Park'ta bu ay içinde açılması beklenen  'Antalya'nın Gözü'nün gece ışıklandırması, hayranlık bıraktı.
Antalya'yı bir uçtan diğer uca görme imkanı sağlayacak yükseklikteki dönme dolabın montajı tamamlandı. Türkiye'nin en yüksek dönme dolabının 42 kabini, yerlerine takıldı. Sadece ayak bölümünün yapımı 6 ay süren, ardından diğer bölümleri sırayla takılan dönme dolabın farklı renklerden oluşan küre şeklindeki kabinlerinin tamamı camla kaplandı.
Dönme dolabın gece ışıklandırması ise ortaya seyirlik manzaralar çıkardı. Türk bayrağının ay ve yıldızının yansıtıldığı ışıklandırma, hayranlıkla izlendi. Türk bayrağının yanı sıra farklı desenlerle yapılan ışıklandırma, ilgiyle izlendi.
Aktur Park yönetimi, bu ay içinde hizmete girecek dönme dolabın teknik bilgilerinin daha sonra açıklanacağını söyledi.


Türkiye, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:38 Kaynak: DHA
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