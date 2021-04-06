Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı - Son Dakika

Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı

06.04.2021 09:43
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı, System.String[]

Antalya'nın turizmdeki güvenilirliği ve kalitesi Lara bölgesinde bir otelde düzenlenen toplantıyla Romanyalı basın mensupları ve turizm acenteleri yetkililerine aktarıldı.

Antalya'nın turizmdeki güvenilirliği ve kalitesi Lara bölgesinde bir otelde düzenlenen toplantıyla Romanyalı basın mensupları ve turizm acenteleri yetkililerine aktarıldı. 180 kişilik Romanyalı grup, Antalya'daki izlenimlerini ülkelerinde vatandaşlarıyla paylaşacak.

180 kişilik Romanyalı grup Novanta Turizmin ev sahipliğinde kentteki 3 otelde konakladı. Bir haftalığına Türkiye'nin, dünyaya açılan penceresi Antalya'nın kültürel ve doğal güzelliklerini inceleyen Romanyalı grup, yapılan bir toplantıyla da pandemi ile otellerin son durumu hakkında bilgiler aldı. Antalya'dan memnun ayrılan grup izlenimlerini Romanya'daki ulusal ve yerel televizyon kanallarının yanı sıra internet sitelerindeki köşelerinde vatandaşlarına aktaracak.

Romanya Tur Operatörü Soley Tur Sahibi Erdinç Adalı, pandemi sürecinin nasıl evrileceğini bilemediklerini belirterek, sezon hakkında net bir karara varamadıklarını bildirdi.

Kendi adlarına ellerinden geleni yaptıklarını ve normal bir sezon gibi hazırlıklarına devam ettiklerini kaydeden Adalı, "Ülkemize ve Antalyamıza, acentelere otellerimize destek olması amacıyla kentte bir info grubu getirdik. Türkiye'nin güvenli olduğunu pandemiye karşı her türlü önlemin alındığını buranın güvenli destinasyon olduğunu göstermek adına getirdik. Önümüzdeki satışlara ve gelecek sezona yönelik bir yatırım olsun istedik. Romanya'nın 4 ulusal kanalından 3'ünü ve yazılı ve görsel medya servislerini getirdik. Romanya'da gördüklerini yazmalarını ve satışlarımıza katkı sağlamasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelecek sene her şeyin rayına oturmasını bekliyoruz"

Geçen yıl herkes için kötü bir sezonun geride kaldığını anımsatan Adalı, "2019'dan bu yana yüzde 65'e yakın bir düşüş oldu. Romanya pazarı her yıl yüzde 10-15 büyüyen bir pazar. Bu senenin normalleşme süreci gibi geçip, gelecek sene her şeyin rayına oturacağını düşünüyorum"diye konuştu.

"Romanyalılar, Türkiye'yi seviyor"

Şu anki verilerin zayıf durumda olduğuna değinen Adalı, "Pandemi düştükçe ve sezon açıldıkça çok güzel bir sezon bekliyoruz. Plan, proje ve stratejimizi ona göre belirliyoruz. Normal sezonda Türkiye'ye Romanya'dan 900 bine yakın turist geliyordu. Türkiye, Romanyalıların sevdiği bir destinasyon. İkili ticari ve kültürel ilişkilerimiz güçlü. Önümüzdeki tek engel pandemi, hayat normalleşirse satışlar yükselecektir" dedi.

"Tek engel pandemi"

Adalı, hayatın tamamen normalleştiği an satışların istenilen seviyeye geleceğini belirterek, önlerindeki tek engelin pandemi olduğuna dikkat çekti. 2019 rakamlarını yakalamalarının çok zor olduğunu dile getiren Adalı, pandeminin gidişatına göre 2022'de istenilen düzeye gelmeyi beklediklerini sözlerine ekledi.

"Ciddi katkıları olacak"

Sherwood Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, yeni operatörlerin ve Romanyalıların Türkiye'ye yoğun ilgileri olduğunu söyledi.

Her yeni operatörün Türkiye'ye ilgili olmasının pazar çeşitliliği açısından önemli olduğunun ifade eden Ceylan, "Romanya'nın tur operatörü Soley'in, ülkemize ciddi katkıları olacaktır. 200'e yakın seyahat acentesi temsilcisiyle, Romanyalı basın mensuplarını ağırlıyoruz.Buradaki tecrübelerini ülkelerinde güzel şekilde aktaracaklar"dedi.

"Tatil için uygun bir ortam var"

Romanya'nın Antena 1 Televizyonu muhabiri Alexandra Marın, Antalya'ya 3. kez geldiğini ve çok sevdiğini söyledi. Marin, Romanya'da korona virüs aşılamasının tamamlanmak üzere olduğunu ve 1 Haziran'da normal sürece geçileceğini, ardından da tatil sezonunun başlayacağını bildirdi.

Antalya ile ilgili izlenimlerinin çok pozitif olduğunun altını çizen Marin, "Antalya'ya vatandaşlarımızın tercih etmesi için tavsiye edeceğiz. Burada tatil yapmak için çok uygun bir ortam var. 2019'a yakın bir Romanyalı turistin Antalya'ya geleceğini bekliyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı
Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı

Pandemi, Romanya, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın güvenli turizmi Romanyalılara anlatıldı - Son Dakika


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