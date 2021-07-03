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Antalya'nın "halı tarlaları"nda renkli telaş başladı - Son Dakika

Antalya'nın "halı tarlaları"nda renkli telaş başladı

03.07.2021 12:00
Antalya'nın

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yurt dışına pazarlanıyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden tek tek toplanan el dokuması halı ve kilimler, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra yurt dışına pazarlanıyor.

Dokuma tezgahlarında kök boyalı iplerle dokunmuş halı ve kilimler, Türkiye'nin 81 ilinden ilçeye getirilerek yıkanıp, kurutuluyor, onarımdan geçirildikten sonra tarlalara seriliyor.

Güneş altında mikroplardan arınması ve renginin pastele dönüşmesi için tarlalara serilen el dokuması halılar, görsel şölen oluşturuyor.

Belirli saatlerde çevrilen halı ve kilimlerin güneşlenme süresi kalitelerine göre 10 gün ila 2 yıl arasında değişiyor.

Yağışlı havalarda depolara kaldırılan halı ve kilimler, güneş kendisini gösterdiğinde yeniden tarlalara seriliyor.

Başta ABD olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gönderilen halılar, 300 bin dolara kadar alıcı bulabiliyor.

"Paketlediğimiz halıları dünyanın her yerine gönderiyoruz"

İlçede halı ticaretiyle uğraşan Halil Börekçi, AA muhabirine, İstanbul'da halı ticareti yaparak başladığı mesleğinde 50 yılı geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'yi karış karış gezerek el dokuması halı ve kilimleri topladığını aktaran Börekçi, "İnsanların evlerinde kullanarak eskittiği halıları yeniden işleyerek yurt dışına pazarlıyorum. Bu yolla ülkemize döviz girdisi sağladığım için mutluyum." dedi.

Börekçi, güneş altında bekletilen halı ve kilimlerin kimyasallardan arındırıldığını, renklerinin solduğunu anlattı.

Bir sezonda 5-6 bin civarındaki halının tarlalara serildiğini vurgulayan Börekçi, "Anadolu'nun herhangi bir köyünden aldığımız halıyı güneş altında tarlada beklettikten sonra steril havuzlarda yıkayıp, mikroplardan arındırıyoruz. Tamamen organik hale getirdiğimiz halı ve kilimleri tekrar kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Paketlediğimiz halıları dünyanın her yerine gönderiyoruz. En çok da ABD'den müşterimiz var." diye konuştu.

Eskiden yılda 60 bine yakın halı ve kilim işlerken son yılarda bu rakamın 15 bine kadar düştüğünü dile getiren Börekçi, artık köylerde halı ve kilim dokuyanın çok azaldığını, bu sebeple ürün bulmakta zorlandıklarını kaydetti.

Çalışanlardan Fatmana Topkara da sabah erken saatlerde halıları tarlaya serdiklerini, günün belli saatlerinde halı ve kilimleri çevirerek renklerinin solmasını beklediklerini söyledi.

Havvana Ölmez ise haziranda başladıkları tarlaya halı serme işleminin eylüle kadar devam ettiğini ifade etti.

Antalya'nın halı tarlaları nda renkli telaş başladı
Antalya'nın halı tarlaları nda renkli telaş başladı
Antalya'nın halı tarlaları nda renkli telaş başladı
Antalya'nın halı tarlaları nda renkli telaş başladı
Antalya'nın halı tarlaları nda renkli telaş başladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Döşemealtı, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın 'halı tarlaları'nda renkli telaş başladı - Son Dakika


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