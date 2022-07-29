Yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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Yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar yakalandı

29.07.2022 10:34
Yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar yakalandı

Antalya'nın İbradı ilçesinde bahçelerinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 4 şahıs yakalandı.

Antalya'nın İbradı ilçesinde bahçelerinde yasadışı kenevir ekimi yaptığı belirlenen ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramada suç unsurlarının yanı sıra Milli Parklar Şefliğine ait 1 adet fotokapan da ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce Ormana Mahallesi'nde; uyuşturucu madde ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. Çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kaydı bulunan Ş.B., N.B., G.B. ve O.B. isimli şahısların evlerinde uyuşturucu madde bulundurduğu, bahçelerinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisi alındı. Bilgi üzerine KOM Şube Müdürlüğü İbradı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Akseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, şüpheli şahısların evinde ve bahçesinde arama yapıldı.

Evlerinde çalıntı fotokapan bulundu

Yapılan arama sonucunda; 31 kök kenevir bitkisi, 45 kök skunk bitkisi, 1 adet yivsiz av tüfeği, 1 adet yivli av tüfeği, 65 adet 7,62 milimetre çapında fişek, 39 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet dürbün, milli parklar şefliğine ait 1 adet fotokapan, 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şahıslar hakkında; uyuşturucu madde imal ve ticareti, 2313, 2521 ve 6136 sayılı kanunlara muhalefet suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslar yakalandı - Son Dakika
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