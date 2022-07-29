Ormana Mahallesi'nde Ş.B, N.B, G.B. ve O.B'nin evlerine düzenlenen operasyonda, 31 kök Hint keneviri, 45 kök skunk, bir yivsiz av tüfeği, bir yivli av tüfeği, 7,62 milimetre çapında 65 fişek, 39 av tüfeği kartuşu, 5 dürbün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine ait olduğu belirlenen bir fotokapan ile 40 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı - Son Dakika

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