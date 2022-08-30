Üzümdere Mahallesi'nde ikamet eden Nail ve Azize Güzel çifti, park yeri nedeniyle komşuları M.İ.Y, H.Y, Ş.K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişiyle tartıştı.

Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da park yeri kavgasında 72 yaşındaki adam ve eşi darp edildi - Son Dakika

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