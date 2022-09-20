Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi "düğmeli evleri" restore ediliyor - Son Dakika
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Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi "düğmeli evleri" restore ediliyor

20.09.2022 21:18
Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi "düğmeli evleri" restore ediliyor

Antalya'nın İbradı ilçesinde mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan 40 yapı restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Antalya'nın İbradı ilçesinde mimari tarzından dolayı "düğmeli ev" olarak adlandırılan 40 yapı restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Ormana Mahallesi Çevre Düzenlemesi Projesi" kapsamında restorasyon çalışmalarının devam ettiği alanı ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinleyen Yazıcı, inşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli ev" olarak adlandırılan tarihi yapılardaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Vali Yazıcı'ya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Serap Sevgi ile eşlik eden Antalya Valiliği Kültür Varlıkları Birim Yetkilisi, Koruma ve Restorasyon Uzmanı Cemil Karabayram, çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ve 40 evin tamamının proje kapsamında iyileştirildiğini söyledi.

Mahallede kablo hatlarının yer altına alındığını anlatan Karabayram, "Çalışmalar artık son etaba geldi. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy da çalışmaları takip ediyor. Valimizin talimatıyla tarihi yapıların önüne evin hikayesini, kimlerin yaşadığını anlatan birer kütük yerleştireceğiz. Bölgeye gelen binlerce turist tarih sarmalında geziyormuş gibi hissedecek." dedi.

Karabayram, ilçede bulunan 160 yıllık olduğu tahmin edilen ve "polisin konağı" olarak bilinen tarihi yapının da restore edileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Antalya, Ormana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın özgün mimarisiyle bilinen tarihi 'düğmeli evleri' restore ediliyor - Son Dakika

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