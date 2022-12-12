Sel baskınlarının yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera ve ekili alanlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
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Sel baskınlarının yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera ve ekili alanlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı

12.12.2022 13:50

Antalya Kumluca'daki şiddetli yağış sonrası sera ve ekili alanlarda su baskınları gerçekleşirken tarım alanlarında ve yakınlardaki evlerde tahliye için çalışma başlatıldı. Seralarda ekili domates, biber ve salatalıklar kullanılamaz hale geldi.

İlçede dün öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak sonrası dereler taştı. Kent merkezine ulaşan sel, su baskınlarına yol açtı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. Gün ağarınca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede hasar tespit çalışmasına başladı.

"DOMATESİMİZİN KURTARILMASI İMKANSIZ"

Domates serası ile evinin alt katını su basan Duran Açıkyürek, "Gece su yükselince yukarı kata çıktık. Evimiz, seramız su altında kaldı. Zararımız çok büyük, mağduruz. Eve de seraya da su girdi. Seramızdaki ürünler bitti. Domatesimizin kurtarılması imkansız" diye konuştu.

Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı

"GECE BİRDEN SU YÜKSELDİ"

Ekipler, evlerinde mahsur kalanların kurtarılması için çalışma yaptı. Tarım alanlarındaki evlerde su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar botlarla çıkarıldı. Botla, çocukları, eşi ve annesi kurtarılan Arif Özçelik, "Gece birden su yükseldi. Yüksek yere çıkıp bekledik, korktuk" dedi.

Diğer yandan Göksu Mahallesi'nde sel sularına kapılarak kaybolan 2 itfaiye aracı da kanalda bulundu.

İşte bölgeden fotoğraflar;

Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Selin vurduğu Kumluca'da sera ve ekili alanlar sular altında! Ürünler ziyan oldu, çevredeki vatandaşlar mahsur kaldı
Kaynak: DHA
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Hisarcık, Kumluca, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel baskınlarının yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera ve ekili alanlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sel baskınlarının yaşandığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde sera ve ekili alanlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı - Son Dakika
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