Son Dakika Haberleri: Antalya'nın İlk Beton Asfaltı Döşemealtı Dereli'ye Uygulandı

Antalya'nın İlk Beton Asfaltı Döşemealtı Dereli'ye Uygulandı

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da bir ilke imza atarak, Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dereli Mahallesi yoluna beton asfalt uygulaması yaptı.

Antalya'nın İlk Beton Asfaltı Döşemealtı Dereli'ye Uygulandı, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da bir ilke imza atarak, Döşemealtı İlçesi'ne bağlı Dereli Mahallesi yoluna beton asfalt uygulaması yaptı. Uygulamada başarı sağlanırsa beton asfalt tüm ilçelerde kullanılacak.

Antalya'da kırsal mahalle yollarını tarihinde ilk kez sıcak asfaltla tanıştıran Antalya Büyükşehir Belediyesi, şimdi de beton asfalt uygulaması yapıyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Antalya'da ilk beton asfalt çalışması Döşemealtı İlçesi Dereli Mahallesi'nde yapıldı. Silindirle sıkıştırılabilen çimento karışımlı beton asfaltın deneme uygulaması başarıyla gerçekleşti.

Büyükşehir öncülüğünde bir ilk

Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Başkan Menderes Türel'in talimatıyla beton asfalt uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Mahalle yollarında ilk denemeyi Dereli Mahallemizde yapıyoruz. Yeniliklere açık olan bir belediyeyiz. Gerekli teknik çalışma ve incelemeleri yaptık. Mühendislerimiz eşliğinde ilk denemeyi gerçekleştirdik. Daha önce gerek sathi asfalt, gerek sıcak asfalt yapılmasına rağmen hep sıkıntı yaşandığı için pilot olarak Dereli yolunu seçtik. Olumlu bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz. Başarılı olursa beton asfalt uygulamasını diğer ilçelerimizde de uygulayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'da bu öncülüğü yaptığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Maliyeti uygun ömrü uzun

İnşaat Yüksek Mühendisi Umut Turhan da beton asfaltın, diğer asfaltlardan farkını şu şekilde anlattı: "Kuru kıvımlı betonun damperli araçlarla taşınarak asfalt işlerine serilip akabinde silindirler vasıtasıyla sıkıştırılması neticesinde çok kısa sürede trafiğe açılan bir yol. Asfalt yolla mukayese edildiği zaman maliyet olarak yüzde 40 daha uygundur ve hizmet ömrü de 20 yıla kadar uzayan bir yoldur. Yerli ve milli bir uygulamadır. Çimento, ekipmanlarımız diğer araç gereç kendi malımız. Dereli Mahallesi'ne 900 metre uzunluğunda sıkıştırılmış kalınlığı 16 santim, ortalama şerit genişliği 7 metre olan bir yol uygulaması gerçekleştirdik." - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:39 Kaynak: İHA

Döşemealtı, Dereli, Antalya, Güncel
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