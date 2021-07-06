Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşu Anlatıldı - Son Dakika

Antalya'nın İtalyan işgalinden kurtuluşu anlatıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya'nın İtalyan İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı nedeniyle konferans düzenledi.

Araştırmacı-Yazar Emin Altıner'in sunumuyla Tarihçi Prof. Dr. Hasan Moğol, Gazeteci-Yazar Cevat Alp'in konuşmacı olarak katıldığı konferansta İtalyanların Antalya'yı işgal ettiği 28 Mart 1919 tarihinden işgalin sonra erdiği 5 Temmuz 1921 tarihine kadar olan dönem anlatıldı.

Antalya'nın 5 Temmuz 1921'de İtalyan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta 2 yıl 3 ay süren işgal süresince yaşananlar anlatıldı. Beach Park Varyant Meydanı'nda gerçekleştirilen konferansta Antalya'nın kurtuluş savaşının kazanılmasında, ülkenin kurtulmasında önemli roller üstlendiğine vurgu yapıldı.

BAŞKAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

5 Temmuz'un Antalya için anlamının çok büyük olduğunu söyleyen Gazeteci-Yazar Cevat Alp, "Bu özel ve anlamlı günü unutmayan Antalya Büyükşehir belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Antalya halkı işgal boyunca İtalyanlara teslim olmadı ve İtalyanları rahat ettirmedi. Antalya kurtuluş savaşının kazanılmasında, ülkenin kurtulmasında çok ama çok önemli roller üstlenmiştir" dedi.

ANTALYA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

Antalya'nın işgal yıllarını anlatan kitapları bulunan Tarihçi Prof. Dr. Hasan Moğol da Antalya'nın önce İngilizler ardından İtalyanlar tarafından işgal edildiğini ifade etti.

Antalya'nın özellikle Ege bölgesinin ve Aydın cephesinin Yunan'dan temizlenmesinde önemli ve etkili bir göreve sahip olduğunu söyleyen Moğol şunları kaydetti: "Kuva-i Milliyeci Mustafa Haşmet'in İtalyanlar tarafından şehit edilmesi bardağı taşıran son damla oldu. Bu olaydan sonra İtalyan işgaline başından beri boyun eğmeyen Antalya ayaklandı. Eğer biz o günleri bilmezsek, o günlere sahip çıkmazsak yarınlarımızın olma ihtimali yok. Türkiye'nin işgale alınma ihtimali her zaman var. Ama biz bu günleri bilirsek, sahip çıkarsak, yaşatırsak ve yaşarsak o zaman kimse bir şey yapamaz. "

BİLGİN PLAKET TAKDİM ETTİ

Konferansın sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin katılımcılara Başkan Böcek adına teşekkür ederek, plaket takdim etti. Prof. Dr. Hasan Moğol da katılımcılar için kitaplarını imzaladı.

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