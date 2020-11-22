Antalya'nın 'iyilik meleği' - Son Dakika

ANTALYA'da, 4 yıl önce sosyal medyada oluşturduğu 'Kadının Sesi' adlı platformda 16 bin gönüllü sayısına ulaşarak, ihtiyaç sahibi kadınlara hayırseverlerin desteğiyle yardım eden İnayet Öztürk Yücetaş, yaşlı, engelli, kimsesiz, maddi durumu iyi olmayan kadınların 'iyilik meleği' oldu.

Antalya'da oturan İnayet Öztürk Yücetaş, yardıma muhtaç kişilere destek olmak amacıyla 4 yıl önce 'Kadının Sesi' adıyla sosyal medyada platform oluşturdu. Kısa sürede hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sosyal medya platformu, 16 bin gönüllü sayısına ulaştı. Hayırseverlerin desteğiyle yaşlı, engelli, kimsesiz, maddi durumu iyi olmayan kadınlara yardım etmeyi amaçlayan gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle kadınlara yardım eli uzattı. Hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerinin bir araya geldiği platformu 'Kadının Sesi Derneği' çatısı altında birleştiren Yücetaş, Türkiye genelinde yardımları ulaştırmaya başladı.

Başkanlığını yaptığı dernekte 16 bin gönüllü kadın ve hayırseverin desteğini, dernekte aktif görev yapan 30 kadınla ihtiyaç sahiplerine ulaştıran İnayet Öztürk Yücetaş, gününün büyük bölümünü aracıyla yardım paketleri dağıtarak geçiriyor. Son olarak Antalya'da 2 engelli çocuğuyla yaşamını sürdüren Ayten Arslan'a gıda ve elbise yardımı yapan Yücetaş, daha önce de aile üyelerinden down sendromlu Ramazan'ın sembolik asker eğlencesi ile zihinsel engelli Şerife'nin gelinlik giyme hayalini gerçekleştirdiklerini anlattı.'İYİLİK BULAŞICIDIR'Dernek olarak 'İyilik bulaşıcıdır' düşüncesiyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmayı hedeflediklerini aktaran İnayet Öztürk Yücetaş, şunları söyledi: "Yardım platformu olarak hayırseverlerle ihtiyaç sahiplerini buluşturmak için bu yola çıktık. Şu anda resmi bir dernek olarak görev sürdürüyoruz. Türkiye genelinde birçok aileye ulaştık. Doğudan batıya ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturuyoruz. Okullarımız açıldı. Maddi durumu iyi olmayan ailelere kırtasiye malzemesi gönderiyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklarımıza kıyafet, bot, mont temin ettik. Kendi aracımızla, imkanlarımızla Türkiye'nin her yerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün de daha önceden birlikte olduğumuz arkadaşımız vardı. Çocuklarından Ramazan'a asker eğlencesi yaptık, Şerife'ye temsili düğün yaptık. Bugün de onları ziyaret ettik. Kadının Sesi Derneği olarak maddi durumu iyi olmayan engelli, yaşlı ihtiyaç sahibi kadınlara yardım etmeyi hedefliyoruz."

Ayten Arslan ise ailelerinin bir üyesi gibi gördükleri İnayet Öztürk Yücetaş'ın, çocuklarına ve kendisine yardımından dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Hiç beklemediğimiz zamanlarda gelip bize yardım eli uzatması, arkadaş gibi dertleşebilmemiz bizi çok mutlu ediyor" dedi.